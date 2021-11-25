В Крыму суд рассмотрит уголовные дела о получении взятки в размере более ста тысяч долларов

В Крыму завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего сотрудника полиции, адвоката и посредников, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. В зависимости от роли в содеянных преступлениях они обвиняются в получении должностным лицом через посредника взятки в особо крупном, крупном и значительном размерах; посредничестве во взяточничестве (ч.6 ст.290; п.«в» ч.5 ст. 290; ч. 2 ст. 290; ч. 1, п. «б» ч. 3, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что УМВД России по городу Ялте проводилась проверка о возможных неправомерных действиях при постановке на кадастровый учет земельных участков, приобретенных гражданкой соседнего государства. У действующего на тот момент врио замначальника следственного отдела УМВД по городу Ялте возник преступный умысел на получение взятки за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Своему знакомому адвокату он предложил выступить посредником. Когда адвокат достиг договоренности по передаче денежных средств должностному лицу МВД, последний вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Адвокату для владелицы были переданы оригиналы документов на право владения участками. А должностное лицо получил от адвоката взятку в размере 100 тысяч долларов США, после чего оба были задержаны, — рассказали подробности в Следкоме.

Преступные действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОРЧ СБ МВД по Республике Крым.

В ходе следствия были установлены иные эпизоды преступной деятельности фигурантов. В июне 2016 года и в марте 2018 года сотрудник полиции через посредников получил взятку на общую сумму 4,5 тысячи долларов США за отказ в возбуждении уголовных дела в отношении жителя Ялты.

В ходе расследования уголовного дела собрана вся необходимая доказательственная база. Расследование завершено. С утвержденными обвинительными заключениями уголовные дела направлены в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.