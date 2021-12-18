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В Крыму танковые экипажи армейского корпуса готовятся к конкурсу АрМИ-2022 «Танковый биатлон»
Фото: пресс-служба ЮВО

В Крыму танковые экипажи армейского корпуса готовятся к конкурсу АрМИ-2022 «Танковый биатлон»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 21:16 18.12.2021

Экипажи танковых подразделений армейского корпуса в Крыму в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2022» начали подготовку к участию во всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие в ходе состязаний на полигоне «Ангарский» определят лучший экипаж в выполнении огневых задач из вооружения танка Т-72Б3 по движущимся и появляющимся мишеням на различных дистанциях, а также в скоростном прохождении маршрута с естественными и искусственными препятствиями.

Лучшие танкисты прошедшие первый этап будут представлять армейский корпус на окружных соревнованиях, где будут бороться за право попасть в команду Южного военного округа для участия во всеармейском этапе «АрМИ-2022», — говорится в сообщении.

Всего в отборочных этапах конкурсов АрМИ-2022 принимает участие более 500 военнослужащих соединений Черноморского флота, а также подразделений, дислоцированных в Крыму.

В Крыму танковые экипажи армейского корпуса готовятся к конкурсу АрМИ-2022 «Танковый биатлон»

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