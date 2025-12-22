В Крыму — телефонная линия «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей»

Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю напоминает о возможности оперативного обращения на специальную телефонную линию, организованную для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
Линия предназначена для получения информации о неправомерных действиях и обеспечения экстренного реагирования на поступающие сообщения.
Работа телефонной линии «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей» осуществляется в круглосуточном режиме по номеру: +7-978-936-80-74.
источник: пресс-служба ГСУ СК России по РК и Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя