Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В Крыму — телефонная линия «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей»
Новости Республики

В Крыму — телефонная линия «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей»

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:58 22.12.2025

Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю напоминает о возможности оперативного обращения на специальную телефонную линию, организованную для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Линия предназначена для получения информации о неправомерных действиях и обеспечения экстренного реагирования на поступающие сообщения.

Узнайте больше:  В Севастополе директор строительной организации скрыл 4.3 млн рублей, не уплатив налоги

Работа телефонной линии «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей» осуществляется в круглосуточном режиме по номеру: +7-978-936-80-74.

источник: пресс-служба ГСУ СК России по РК и Севастополю

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.