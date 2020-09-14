В Крыму тоже были выборы: депутатов Госсовета, Симферопольского горсовета и Раздольненского сельсовета

Без неожиданностей.

13 сентября главными выборами на полуострове были губернаторские в Севастополе. Об их итогах — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Но и в Крыму были свои выборы, и не одни. Сегодня республиканский Избирком подвел итоги довыборов в Госсовет РК, горсовет Симферополя и повторных выборов в Раздольненский сельсовет.

Явка на довыборах в Госсовет РК по Гвардейскому избирательному округу была 21,29%. Выиграла Наталья Маленко, за нее проголосовало 9 434 избирателя, что составляет 72,22%. В среду мы будем регистрировать ее в качестве депутата. По 19 округу Симферополя явка составила 7,78%. Выиграл Александр Мальцев. За него проголосовало 887 избирателей, что составляет 80,97%. И в Раздольном, на десятимандатном округе явка 25,85%. Выиграла Елена Острянская. За нее проголосовало 845 избирателей, что составляет 52,42%, — рассказал глава Крымского Избиркома Михаил Малышев.

О «возвращении» Натальи Маленко в парламент заговорили еще накануне ее увольнения с поста главы администрации Симферополя. Скорее всего, она полностью восстановит Status Quo, вернувшись в кресло вице-спикера Государственного Совета Республики.

Крымские выборы-2020 не принесли неожиданностей, разве что явка была крайне низкой (когда это в горсовет Симферополя можно было пройти с поддержкой в «почти 900 голосов»?). О причинах такого явлении в эфире радио «Спутник в Крыму» сегодня рассуждала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.

Причин тому несколько — уровень и масштаб выборов, кризис представительной демократии и есть факторы, связанные с самими кандидатами. Например, в Симферополе раздавали листовки, в которых говорилось о предстоящих выборах на 19-м округе. Скажите, какая доля избирателей знает, где границы этого округа, кто баллотируется? Обычный избиратель этого не знает. Кандидаты должны сами озаботиться о том, чтобы их узнали и за них проголосовали. Никакой заинтересованности с их стороны я не заметила, — цитирует Киселеву РИА Новости Крым .

По мнению Натальи Киселевой, явка на выборах-2020 в Крыму была низкой, но этого следовало ожидать.