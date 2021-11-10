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В Крыму участие в переписи населения приняло более полутора миллиона человек

В Крыму участие в переписи населения приняло более полутора миллиона человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:26 10.11.2021

На сегодняшний день участие в переписи населения приняли 1,57 млн. жителей Крыма. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Перепись вошла в заключительную фазу. Крым активно участвует в переписи, на сегодня переписалось уже 83%. С помощью сайта «Госуслуги» переписались почти 335 тыс. человек. Онлайн-перепись продлена до 14 ноября, — сказала Ирина Кивико.

По словам вице-премьера, принять участие во Всероссийской переписи населения важно каждому – достоверные данные о численности жителей необходимы для развития экономики и выстраивания социальной политики.

Согласно постановлению Правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года.

В Крыму участие в переписи населения приняло более полутора миллиона человек

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