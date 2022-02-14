Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму участились случаи мошенничества! По домам ходят липовые «газовщики»

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму участились случаи мошенничества! По домам ходят липовые «газовщики»

В Крыму участились случаи мошенничества! По домам ходят липовые «газовщики»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:52 14.02.2022

В Крыму участились жалобы на фирмы, предоставляющие услуги по газоснабжению, дополнительной установке газового оборудования и иных услуг. С целью получения выгоды представители организаций вводят в заблуждение потребителей, представляясь сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети», либо компаний, работающих по согласованию с предприятием.

Министерство топлива и энергетики Республики Крым предостерегает потребителей природного газа от общения с такого рода «фирмами», не рекомендует допускать к своему газопотребляющему оборудованию специалистов, не являющихся работниками ГУП РК «Крымгазсети» и не имеющих удостоверения личности предприятия.

Не рекомендуется приобретать счетчики, сигнализаторы загазованности, краны, шланги и прочее газовое оборудование у сомнительных фирм, для этого существуют специализированные магазины.

Узнайте больше:  В Крыму два дома для реабилитированных планируют ввести в эксплуатацию в мае этого года

Специалисты ГУП РК «Крымгазсети», выезжающие на техническое обслуживание оборудования, одеты в специализированную форму с логотипом организации, каждый сотрудник имеет при себе удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя.

Любую информацию по организациям, имеющим лицензии на производство работ по газификации, установке дополнительного оборудования и т.д. можно получить по телефонам ГУП РК «Крымгазсети»: (3652) 25-55-11, 27-44-49.

В случае возникновения утечки газа или подозрения на наличие таковой необходимо незамедлительно произвести вызов аварийной службы по номеру телефона 104.

Фото и материалы: пресс-служба министерства топлива и энергетики РК.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.