В Крыму участились случаи мошенничества! По домам ходят липовые «газовщики»

В Крыму участились жалобы на фирмы, предоставляющие услуги по газоснабжению, дополнительной установке газового оборудования и иных услуг. С целью получения выгоды представители организаций вводят в заблуждение потребителей, представляясь сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети», либо компаний, работающих по согласованию с предприятием.

Министерство топлива и энергетики Республики Крым предостерегает потребителей природного газа от общения с такого рода «фирмами», не рекомендует допускать к своему газопотребляющему оборудованию специалистов, не являющихся работниками ГУП РК «Крымгазсети» и не имеющих удостоверения личности предприятия.

Не рекомендуется приобретать счетчики, сигнализаторы загазованности, краны, шланги и прочее газовое оборудование у сомнительных фирм, для этого существуют специализированные магазины.

Специалисты ГУП РК «Крымгазсети», выезжающие на техническое обслуживание оборудования, одеты в специализированную форму с логотипом организации, каждый сотрудник имеет при себе удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя.

Любую информацию по организациям, имеющим лицензии на производство работ по газификации, установке дополнительного оборудования и т.д. можно получить по телефонам ГУП РК «Крымгазсети»: (3652) 25-55-11, 27-44-49.

В случае возникновения утечки газа или подозрения на наличие таковой необходимо незамедлительно произвести вызов аварийной службы по номеру телефона 104.

Фото и материалы: пресс-служба министерства топлива и энергетики РК.

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