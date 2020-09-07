В Крыму участилось число ДТП с участием детей. Симферопольская ГИБДД обращает внимание родителей

В Симферополе уже произошло 27 ДТП с участием детей, в результате которых 1 несовершеннолетний пешеход погиб, 28 детей получили травмы различной степени тяжести, в том числе 12 пешеходов, 15 пассажиров, а также 1 велосипедист.

После каникул дети, потерявшие за время отдыха должную бдительность на дорогах, могут стать жертвами автоаварий. Кроме того, сейчас ситуация усугубляется рядом сезонных факторов, негативно влияющих на дорожную безопасность: постепенно сокращается световой день, увеличивается вероятность выпадения осадков. Поэтому мамам и папам, особенно первоклассников, необходимо вместе с детьми изучить дорогу в школу. Лучше всего спланировать выходы под обычное школьное расписание, чтобы понимать интенсивность движения на дороге в эти часы, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекторы советуют: маршрутов должно быть несколько — для светлого времени суток, для темного и запасной. Рано утром бывает темно и ребенка можно отправить в школу по более длинной, но хорошо освещенной дороге. А днем естественного освещения достаточно, и дорога может измениться. Лучше иметь в запасе еще один маршрут, по которому и пойдет ребенок. Так вам будет спокойнее. Рекомендуем по всем этим маршрутам вместе пройти. При этом ребенку нужно подробно объяснить, как переходить проезжую часть, что означают те или иные знаки, на что нужно обратить особое внимание по дороге.

Уважаемые родители! Наша общая цель не допустить аварий с участием детей. Будьте показательным примером для своих детей, прививайте юным участникам дорожного движения навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. При перевозке маленьких пассажиров помните, что малыши должны быть в специальном детском удерживающем устройстве или быть пристёгнутыми ремнями безопасности в зависимости от возрастной категории, от того насколько серьезно Вы отнесетесь к данному вопросу, может зависеть дальнейшая судьба вашего ребенка, — подчеркнули в ГИБДД.

Немаловажно и то, что детская одежда и рюкзаки обязательно должны иметь световозвращающие элементы. Сделайте ребёнка заметным на дороге!