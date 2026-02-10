Прямо сейчас:
В Крыму участникам специальной военной операции и членам их семей предоставляются 33 меры соцподдержки
В Крыму участникам специальной военной операции и членам их семей предоставляются 33 меры соцподдержки

10.02.2026

В Республике Крым участникам специальной военной операции и членам их семей предоставляются 33 меры социальной поддержки.

В частности, меры поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей осуществляются в виде единовременных выплат за заключение контракта о прохождении военной службы; разовой материальной помощи за ранение (увечье), полученное в ходе специальной военной операции, членам семьи в случае гибели участника специальной военной операции; предоставления земельного участка или компенсации взамен участка; компенсации на оплату услуг ЖКХ и льгот на проезд в транспорте городского и пригородного сообщения.

Важно отметить, что для названной категории лиц льготы также предусмотрены в сферах: здравоохранения (реабилитации), культуры, образования, налогообложения, трудоустройства.

В буклете по каждой из мер поддержки приведена информация о необходимых документах и способе получения соответствующей помощи.

С буклетом можно ознакомится на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

источник: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РК

