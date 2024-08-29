В Крыму учат наблюдателей — покажут свои знания на выборах

В Крыму началось обучение общественных наблюдателей на выборах в Госсовет Республики и местные органы власти. Такую учебу пройдут более 3000 крымчан из всех регионов полуострова.

Это неравнодушные граждане, патриоты Крыма, которым не все равно, как пройдут выборы, кто станет депутатом, кто за что будет отвечать. Это — учителя, работники сферы ЖКХ, пенсионеры, студенты.

Мы пообщались с крымчанами, которые на предстоящих сентябрьских выборах будут работать на избирательных участках. Они рассказали, что для них значит быть общественным наблюдателем и в чём заключается их главная задача.

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