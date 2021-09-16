В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

Очередной этап разминирования затопленного судна «Жан Жорес» в акватории Феодосийской бухты начался ещё 6 сентября. Всего за неделю группой водолазов-пиротехников было осуществлено более 50 спусков. Общее время, проведенное под водой, составило почти двое суток.

По информации ГУ МЧС России по РК, в ходе работ был проведен тщательный мониторинг теплохода, а также выполнены сложные подводно-технические работы для доступа к взрывоопасным предметам и безопасному их подъёму на поверхность. Всё это проводилось на глубине 18 метров. При этом водолазы испытывали давление равное трем атмосферам. Для сравнения, на поверхности оно в три раза меньше.

Водолазной группой осуществлено 12 спусков (с начала работ 81), общей продолжительностью 8 часов (сначала работ 52 часа). Проведены мероприятия по обнаружению и идентификации 133 взрывоопасных предметов, 500 патронов (сначала работ 2146 взрывоопасных предметов и 2500 патронов) и их подготовка к загрузке и дальнейшему подъему. Проведены подводно-технические работы для обеспечения доступа к взрывоопасным предметам, размыто 4 м. куб. грунта (с начала работы 27,6 м. куб. грунта). Проведена подводная резка борта судна для доступа к обнаруженным взрывоопасным предметам, разрезано 21 погонных метра (с начала работ 21 погонных метра), — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

После подъёма, боеприпасы транспортировали и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности путём контролируемого подрыва.

Одновременно были уничтожены более 2000 патронов и 1773 боеприпаса различного калибра. Мощность взрыва превысила одну тонну в тротиловом эквиваленте.

Для проведения операции был сформирован сводный отряд МЧС России. В его состав входит Специальный морской отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым, Специализированный отряд Главного управления МЧС России по г. Севастополь, 4 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, Центр ГИМС, а также Феодосийский АСО ГКУ РК «Крым-Спас». Всего 44 человека личного состава, 7 единиц спецтехики и 7 плавсредств, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В этом году работы продлятся до 15 октября.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны у берегов Феодосийской бухты грузовой теплоход «Жан Жорес» подвергся атакам немецкой авиации. На его борту находились боеприпасы, предназначенные для проведения Керченско-Феодосийской десантной операции. Несмотря на то, что судно получило огромное количество повреждений, команде теплохода удалось провести ремонтные работы и взять курс на Феодосию. Но через несколько дней «Жан Жорес» подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть судна, под нескончаемыми обстрелами противника, экипажем было принято решение затопить теплоход.

Фото: ГУ МЧС России по РК.