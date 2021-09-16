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В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:13 16.09.2021

Очередной этап разминирования затопленного судна «Жан Жорес» в акватории Феодосийской бухты начался ещё 6 сентября. Всего за неделю группой водолазов-пиротехников было осуществлено более 50 спусков. Общее время, проведенное под водой, составило почти двое суток.

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

По информации ГУ МЧС России по РК, в ходе работ был проведен тщательный мониторинг теплохода, а также выполнены сложные подводно-технические работы для доступа к взрывоопасным предметам и безопасному их подъёму на поверхность. Всё это проводилось на глубине 18 метров. При этом водолазы испытывали давление равное трем атмосферам. Для сравнения, на поверхности оно в три раза меньше.

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

Водолазной группой осуществлено 12 спусков (с начала работ 81), общей продолжительностью 8 часов (сначала работ 52 часа). Проведены мероприятия по обнаружению и идентификации 133 взрывоопасных предметов, 500 патронов (сначала работ 2146 взрывоопасных предметов и 2500 патронов) и их подготовка к загрузке и дальнейшему подъему. Проведены подводно-технические работы для обеспечения доступа к взрывоопасным предметам, размыто 4 м. куб. грунта (с начала работы 27,6 м. куб. грунта). Проведена подводная резка борта судна для доступа к обнаруженным взрывоопасным предметам, разрезано 21 погонных метра (с начала работ 21 погонных метра), — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

После подъёма, боеприпасы транспортировали и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности путём контролируемого подрыва.

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

Одновременно были уничтожены более 2000 патронов и 1773 боеприпаса различного калибра. Мощность взрыва превысила одну тонну в тротиловом эквиваленте.

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

Для проведения операции был сформирован сводный отряд МЧС России. В его состав входит Специальный морской отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым, Специализированный отряд Главного управления МЧС России по г. Севастополь, 4 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, Центр ГИМС, а также Феодосийский АСО ГКУ РК «Крым-Спас». Всего 44 человека личного состава, 7 единиц спецтехики и 7 плавсредств, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

В этом году работы продлятся до 15 октября.

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

Напомним, в годы Великой Отечественной войны у берегов Феодосийской бухты грузовой теплоход «Жан Жорес» подвергся атакам немецкой авиации. На его борту находились боеприпасы, предназначенные для проведения Керченско-Феодосийской десантной операции. Несмотря на то, что судно получило огромное количество повреждений, команде теплохода удалось провести ремонтные работы и взять курс на Феодосию. Но через несколько дней «Жан Жорес» подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть судна, под нескончаемыми обстрелами противника, экипажем было принято решение затопить теплоход.

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

Фото: ГУ МЧС России по РК.

В Крыму уничтожены боеприпасы, поднятые с затонувшего судна «Жан Жорес»

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