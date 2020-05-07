В Крыму уничтожили очередную опасную находку времен Великой Отечественной войны

По информации ГУ МЧС по РК, сегодня в Керчи, на специальном полигоне для уничтожения была обезврежена осколочная авиационная бомба (АО-10) времен Великой Отечественной войны .

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Идентификация и обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Спасатели напомнили: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 и (3652) 55-09-04.