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В Крыму уничтожили очередную опасную находку времен Великой Отечественной войны
Фото: ГУ МЧС по РК

В Крыму уничтожили очередную опасную находку времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:30 07.05.2020

По информации ГУ МЧС по РК, сегодня в Керчи, на специальном полигоне для уничтожения была обезврежена осколочная авиационная бомба (АО-10) времен Великой Отечественной войны .

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Идентификация и обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Спасатели напомнили: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 и (3652) 55-09-04.

В Крыму уничтожили очередную опасную находку времен Великой Отечественной войны

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