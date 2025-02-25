В Крыму ускорился рост цен на мясные продукты, но замедлился на бензин и парфюмерию

Рост расходов производителей и поставщиков продовольственных товаров и услуг, а также сокращение предложения отдельных продуктов стали основными причинами ускорения инфляции в Крыму в январе 2025 года. Ее годовой показатель составил 10,2% после 9,6% в декабре.

В начале года цены на свинину, говядину и куриные окорочка в годовом выражении выросли больше, чем в предыдущем месяце. Причина в росте затрат животноводов на корма, логистику, энергоресурсы и оплату труда. Из-за подорожания основного сырья для производства ускорился годовой рост цен на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия.

Аналогичная динамика цен наблюдалась с кофе. Из-за плохой погоды урожай в основных странах-производителях сократился. Как следствие, предложение кофе на мировом рынке уменьшилось.

В январе ускорился годовой рост цен на услуги пассажирского транспорта. Из-за роста расходов на содержание и обслуживание транспортного парка в начале года перевозчики проиндексировали тарифы на проезд в городском автобусе, троллейбусе и трамвае. При этом в январе прошлого года индексация не проводилась.

В свою очередь, благодаря поддержке правительства России и договоренностям местных властей с топливными компаниями региона цены на бензин в Крыму в январе снизились. В итоге годовой рост цен на него замедлился. Также в январе замедлились годовые темпы прироста цен на медикаменты, парфюмерию и косметику. В начале прошлого года компании активнее переносили в цены возросшие расходы на сырье и закупку готовой продукции, из-за чего цены на эти товары тогда выросли существеннее.

В январе 2025 года цены росли повышенными темпами, поскольку спрос продолжал опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Поэтому на очередном заседании Совета директоров 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Это решение позволит поддержать сберегательную активность граждан и охладить спрос на кредиты. Такая денежно-кредитная политика будет способствовать замедлению инфляции до 7-8% в текущем году и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году.