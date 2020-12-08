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В Крыму установка памятников участникам Великой Отечественной войны будет осуществляться за счет бюджета

В Крыму установка памятников участникам Великой Отечественной войны будет осуществляться за счет бюджета

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:25 08.12.2020

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование изготовления и установки надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны, захороненным на территории Крыма и Севастополя. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Установить, что компенсация расходов на изготовление и установку надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны, погибшим (умершим) в период с 12 июня 1990 года по 17 марта 2014 года включительно и захороненным на территориях Республики Крым и города Севастополя, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке и по нормам расходов, — говорится в тексте Указа.

Правительству РФ поручено обеспечивать финансирование расходов на выполнение указа, в том числе расходов на доставку компенсационных выплат.

Указ вступает в силу с января 2021 года.

По материалам ТАСС.

В Крыму установка памятников участникам Великой Отечественной войны будет осуществляться за счет бюджета

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