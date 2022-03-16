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В Крыму уверены: Киев признает полуостров законной частью России
Фото: pikist.com

В Крыму уверены: Киев признает полуостров законной частью России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 16.03.2022

После демилитаризации и денацификации Украина будет вынуждена признать российский статус Крыма. Такое мнение высказал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Можно быть уверенными в том, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации Украины, она обязательно признает российский статус Крыма, — отметил политик.

По его словам, признание российского статуса Крыма — своего рода индикатор.

Те, кто на стороне правды, наш выбор признают. Те, кто остаются под пятой империи лжи, не признают никогда, — цитируют спикера крымского парламента РИА Новости.

Как отметил Константинов, по мере освобождения «из-под этой пяты» будет множиться число стран, признающих статус полуострова. Для самих крымчан признание не было самоцелью, подчеркнул он.

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