В Крыму в 2025 году 405 женщин сохранили жизни своим детям — отказались от абортов

Кроме консультирования, женщины получают юридическую, гуманитарную и психологическую поддержку. В республике действует горячая линия и чат, объединяющий всех специалистов, задействованных в этой системе помощи.

Директор крымского филиала организации «Материнское счастье» Анна Рыжкова рассказала, что в рамках соглашения с минздравом региона консультации теперь проводятся в 25 медицинских учреждениях.

У нас в республике вся законодательная база отлажена. Работает приказ минздрава о профилактике искусственного прерывания беременности и закон, запрещающий склонение к абортам. Все частные клиники отказались от проведения абортов и отозвали лицензии. Сегодня мы можем реализовывать свою программу в полном объеме, – сказала Рыжкова.

По ее словам, во многом это стало возможным благодаря тому, что все консультирующие специалисты прошли специальное обучение.

Мы проводим ежемесячные курсы для повышения квалификации психологов. Специалисты знают, как разговаривать с женщиной, находящейся на грани решения, и как помочь ей, – уточнила она.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов отметил, что опыт Крыма уже используется как пример для других субъектов страны.

Сегодня Республика Крым – флагман в сфере поддержки демографии. Мы приводим ее в пример другим регионам. Государство создает маршрутизацию, которая помогает женщинам услышать биение сердца своего малыша и понять, что это жизнь, которая свята, – сказал священнослужитель.

Он также напомнил, что в России уже больше 700 частных клиник добровольно отказались от лицензий на проведение абортов, а подобные инициативы поддерживаются на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что в Крыму за первые шесть месяцев 2025 года в результате бесплатного ЭКО на свет появились 139 детей.

источник: РИА Новости Крым