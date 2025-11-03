Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму в 2026 году намерены завершить реализацию ряда значимых мероприятий в разных направлениях
Новости Республики
В Крыму в 2026 году намерены завершить реализацию ряда значимых мероприятий в разных направлениях
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму в 2026 году намерены завершить реализацию ряда значимых мероприятий в разных направлениях

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 03.11.2025

В следующем году, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», а также национальных проектов, федеральных и региональных программ, будет продолжена масштабная работа по модернизации всех сфер жизни. В числе приоритетных направлений – здравоохранение, образование, культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных и дворовых территорий.

Узнайте больше:  В 2025 году туристический поток в Республику Крым составил более 6,4 млн человек

Представляем перечень наиболее значимых мероприятий, завершение которых запланировано на 2026 год.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x