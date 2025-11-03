В Крыму в 2026 году намерены завершить реализацию ряда значимых мероприятий в разных направлениях

В следующем году, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», а также национальных проектов, федеральных и региональных программ, будет продолжена масштабная работа по модернизации всех сфер жизни. В числе приоритетных направлений – здравоохранение, образование, культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных и дворовых территорий.
Представляем перечень наиболее значимых мероприятий, завершение которых запланировано на 2026 год.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
