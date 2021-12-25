В Крыму в местах массового отдыха туристов могут быть оперативно организованы аварийно-спасательные посты

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, в случае необходимости на плато горы Ай-Петри и на Ангарском перевале в оперативном режиме будет организована работа аварийно-спасательных постов (АСП) ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Для обеспечения отдыхающих в зимний период и оперативного реагирования на возможные происшествия и ЧС, вся техника аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» готова в полном объеме к использованию по назначению для оказания помощи населению. Кроме того, такие аварийно-спасательные посты будут функционировать в период новогодних праздничных дней. На плато горы Ай-Петри и Ангарском перевале будут находиться спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» для оказания своевременной помощи отдыхающим, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Такие посты, говорят специалисты, будут оснащены всем необходимым спасательным оборудованием: снегоходами, автомобилями повышенной проходимости, снаряжением и радиосвязью. При необходимости к аварийно-спасательному посту незамедлительно может быть вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Дежурство на Ангарском перевале будут осуществлять сотрудники Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, а на плато горы Ай-Петри будут дежурить спасатели Ялтинского и Бахчисарайского АСО.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму