В Крыму в начале июня проводят комплексную оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2024»

Оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2024» будет проходить в два этапа: с 3 по 9 июня и с 30 сентября по 6 октября текущего года. В этот период сотрудниками полиции и иных ведомств проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение каналов незаконной миграции граждан из третьих стран в Россию, а также пресечение деятельности преступных сообществ, причастных к организации незаконной миграции, экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия и наркотических средств.

Особое внимание уделяется выявлению юридических и физических лиц, которые оказывают незаконные посреднические услуги иностранным гражданам в миграционной сфере, а также причастных к экстремистской либо террористической деятельности.

Напомним, любой гражданин может сообщить в полицию о нарушениях миграционного законодательства, о, так называемых, резиновых квартирах, хостелах и гостиницах, в которых проживают незаконные мигранты, а также о предприятиях и торговых точках, где незаконные мигранты находятся в качестве работников.

Сообщить об этом можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 112 или по телефону полиции 102. Анонимность гарантируется.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым