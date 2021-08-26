В Крыму, в новом медкомплексе имени Семашко ежедневно выполняются сложнейшие операции

В Крыму, в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» ежедневно выполняются сложнейшие диагностические и лечебные операции. Об этом рассказал заведующий отделением, главный внештатный специалист минздрава Крыма по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Азат Мктрчян.

По его словам, отделение оснащено современнейшим оборудованием, используются высококачественные расходные материалы ведущих производителей. Установлены универсальные ангиографические комплексы нового поколения с возможностью выполнения 3D-реконструкций сосудистого русла.

Так, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение – это комплекс диагностических и лечебных мероприятий, проводимых на кровеносных сосудах чрескожным доступом под контролем методов лучевой визуализации с использованием специальных инструментов.

Приоритетным направлением развития отделения является интервенционная кардиология. Широко выполняется стентирование коронарных артерий, аортокоронарных и маммарокоронарных шунтов. Круглосуточно выполняются вмешательства у пациентов с острым инфарктом миокарда. Совместно с неврологами определяются показания к выполнению стентирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов, включая внутреннюю сонную артерию. Проводятся эндоваскулярные вмешательства больным с критической ишемией нижней конечности, а также эмболизация при частых внутренних кровотечениях и для закрытия кровоснабжения опухолей, — рассказал Азат Мктрчян.

В отделении выполняются исследования и вмешательства у пациентов с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, нарушениями мозгового кровообращения (ишемический инсульт), нарушениями кровоснабжения нижних конечностей, стенозом почечных артерий — сужение почечных артерий, флеботромбозом.

Квалифицированные специалисты отделения оказывают, в том числе, высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) за счет средств обязательного медицинского страхования и за счет средств федерального бюджета. В рамках ВМП выполняются операции в области абдоминальной хирургии, нейрохирургии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, акушерства и гинекологии.

Как подчеркнул Азат Мктрчян, в отделении всего выполняется более 3500 диагностических и более 1000 лечебных вмешательств в год.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения РК.