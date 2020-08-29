В Крыму в очередной раз заговорили о жалобе в ООН из-за водной блокады полуострова Украиной

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов предложил направить жалобу в комитет ООН по правам человека в Женеве на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году.

Необходимо в самое ближайшее время подготовить жалобу на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году в Комитет ООН по правам человека в Женеве, — сказал Молохов РИА Новости .

По его словам, рабочая группа готова выступить в роли соответствующего координационного центра, если будет принято необходимое политическое решение.

Очевидно, что людоедская позиция украинских радикалов, перекрывших подачу днепровской воды в Крым, должна быть подвергнута тотальной обструкции на международной арене, в том числе российскими делегатами на ближайшей сессии Совета по правам человека в Женеве уже в середине сентября, — подчеркнул Молохов.

В то же время, по его словам, любые «шапкозакидательские» настроения по поводу водного дефицита в Крыму явно неуместны, так как Россия способна решить данную проблему за счет собственных внутренних резервов.

Крымская тема по-прежнему является приоритетной для федеральной власти, — заявил Молохов.

Отметим, что в Крыму уже не раз собирались жаловаться в различные международные инстанции по поводу водной и иных блокад полуострова Украиной, составлялись даже исковые заявления, но все эти намерения до сих пор разбивались о молчание международных инстанций, для которых Крым – «непризнанная территория».