В Крыму в осенне-зимний период намерены работать порядка 300 отелей и санаториев

Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий на заседании Комитета Государственного совета по курортам и туризму Республики Крым в Феодосии под председательством председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Для гостей полуострова ж/д перевозчик открыл продажи на новогодние праздники, а с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма будут курсировать 10 круглогодичных составов и 2 c временными датами. В целом, улучшена логистика в Крым: новые дороги в объезд Краснодара, по историческим регионам, благодаря чему у туристов значительно сокращается время в пути. В 2025 году открыты пассажирские автобусные перевозки из Московской области в Крым с заездом в Запорожскую и Херсонскую области.

Осенью Министерством запланировано проведение деловых мероприятий как в Республике Крым, так и в других субъектах РФ, направленных на продвижение санаторно-курортного и туристического потенциала региона.

В октябре состоятся Форум-выставка туризма и активного отдыха «ТуристЭкспо.Крым 2025» и Форум «В Крыму ЕСТЬ», в рамках которого будут представлены ключевые результаты реализации программы АСИ «ПроЕДУ по России». Впервые в Крыму состоится научно-экспертная конференция «Разумовские чтения» — уникальное мероприятие для консолидации современных технологий курортной медицины, продвижение научных достижений отечественной курортологии. Осенью мы проведем информационный тур для туроператорский компаний и госкорпораций. В ноябре министерством запланировано проведение «Дней Крыма» и участие в Форуме-выставке «Дикоросы» в Новосибирске, а в декабре на Международной выставке «MedTravelExpo» в Москве. В декабре-январе 2025 года Министерством запланировано проведение уже традиционной рекламно-информационной кампании «Новый год в Крыму как дома!», — рассказал министр.

Как отметил Владимир Константинов, качество отдыха в Крыму возрастает в соответствии с запросами рынка и конкурентной средой. В отрасли присутствуют флагманы индустрии, а также тысячи стандартных гостиниц, которые обеспечивают высокий уровень сервиса.

Эксперты отмечают, что Крым стал лидером по росту турпотока в стране, начиная с начала 2025 года. По данным туроператоров, работающих на крымском направлении, организованный турпоток растет еще более высокими темпами и составляет порядка +40% к аналогичному периоду прошлого года.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма