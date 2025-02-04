В Крыму в пруд Массандровского парка неизвестные вылили токсичную жидкость

Поступила информация о том, что неизвестными лицами разлита на поверхность пруда в Массандровском парке жидкость, внешне напоминающая продукты нефтепереработки. Прибывшими на место сотрудниками Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым данная информация подтверждена, — сообщили в министерстве.

В пруду также нашли две пустые пятилитровые пластиковые емкости, в которых находилась вылитая жидкость. Предварительно, объем разлитого вещества составляет порядка 10 литров. Сейчас образцы жидкости собраны полицией и отправлены на экспертизу, уточнили в Минэкологии. В крымском управлении МВД ТАСС подтвердили, что полиция выезжала на место инцидента, сейчас сотрудниками проводится проверка.

Сразу после обнаружения разлива сотрудники Управления особо охраняемыми природными территориями региона очистили пруд, а его поверхность и камни вокруг обработали сорбентом.

Массандровский парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения Республики Крым. Весной 2024 года госконтракт на капремонт парка был заключен с единственным поставщиком «СК прогресстрой» на 232,8 млн рублей. Изначально сообщалось, что ремонт будет завершен до конца 2024 года, однако позже сроки были сдвинуты на весну 2025 года.