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В Крыму в пруд Массандровского парка неизвестные вылили токсичную жидкость
иллюстративное фото: pxhere.com

В Крыму в пруд Массандровского парка неизвестные вылили токсичную жидкость

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:45 04.02.2025

Неизвестные вылили токсичную жидкость, напоминающую продукты переработки, в пруд Массандровского парка в курортном городе Ялте, сообщили ТАСС в министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Поступила информация о том, что неизвестными лицами разлита на поверхность пруда в Массандровском парке жидкость, внешне напоминающая продукты нефтепереработки. Прибывшими на место сотрудниками Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым данная информация подтверждена, — сообщили в министерстве.

В пруду также нашли две пустые пятилитровые пластиковые емкости, в которых находилась вылитая жидкость. Предварительно, объем разлитого вещества составляет порядка 10 литров. Сейчас образцы жидкости собраны полицией и отправлены на экспертизу, уточнили в Минэкологии. В крымском управлении МВД ТАСС подтвердили, что полиция выезжала на место инцидента, сейчас сотрудниками проводится проверка.

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Сразу после обнаружения разлива сотрудники Управления особо охраняемыми природными территориями региона очистили пруд, а его поверхность и камни вокруг обработали сорбентом.

Массандровский парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения Республики Крым. Весной 2024 года госконтракт на капремонт парка был заключен с единственным поставщиком «СК прогресстрой» на 232,8 млн рублей. Изначально сообщалось, что ремонт будет завершен до конца 2024 года, однако позже сроки были сдвинуты на весну 2025 года.

источник: ТАСС
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