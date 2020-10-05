В Крыму, в районе Баштановского водохранилища застрял в грязи микроавтобус с велотуристами

Крымские спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимым участкам полуострова. Потому что «трудная эта работа – из болота тянуть», например, микроавтобус. Так, в воскресенье днем (в 11:50) во время патрулирования горно-лесной зоны в районе Баштановского водохранилища, к сотрудникам Бахчисарайского отряда «КРЫМ-СПАС» обратился житель Московской области с заявлением о том, что на туристической тропе в размытом после дождей грунте застрял его микроавтобус с автоприцепом, перевозивший 14 велотуристов (в том числе двоих детей) с велосипедами.

С помощью лебедки и такелажного оборудования, спасатели эвакуировали микроавтобус «Ford» из размытого грунта, в безопасное место. В медицинской помощи никто не нуждался. Также, была проведена профилактическая беседа о безопасном поведении в горно-лесной зоне, — отметили в МЧС РК.

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:

по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при ухудшении погодных условий;

следите за устанавливаемыми на дорогах знаками, движение может быть запрещено на некоторых дорогах и перевалах полуострова;

во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;

необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;

проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться по телефону «101» или «112».