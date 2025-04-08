В Крыму в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начались дорожные работы на 13 объектах

Один из них — в г. Алушта. В этом году специалисты подрядной организации капитально отремонтируют 3 участка трассы «Алушта−Судак−Феодосия» общей протяженностью более 20 км. Объект находится в высокой степени готовности, вскоре дорожники дорожники приступят к устройству покрытия тротуаров и обочин, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Данная дорога имеет стратегическое значение и для местных жителей с.Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье и Морское.

Строительные работы ведутся и на участках дороги общего пользования регионального значения Симферополь−Красноперекопск−Граница с Херсонской областью, связывающей Республику Крым с новыми регионами. Это стратегически важная транспортная артерия, обеспечивающая не только внутренние региональные перевозки, но и транзитный поток между материковой Россией и полуостровом.

В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 4 участка общей протяженностью 30 км.

Аналогичные работы начались и в других районах региона. Например, в Сакском районе стартовали работы на участках дорог Евпатория−порт Мирный−Штормовое (более 3 км) и Новоселовское−Саки (более 20 км). Отремонтированных участков с нетерпением ждут жители крупных сельских окрестных населенных пунктов. Дорожники проведут большой комплекс ремонтно−восстановительных комплекс работ. Будут отремонтированы размытые и разрушенные участки, устранена колейность, восстановлен поврежденный верхний слой. Также будут укреплены обочины и заменены бордюры.

Некоторые объекты нацпроекта связывают два и более районов. Например, участок дороги Азовское−Нижнегорский связывает Джанкойский и Нижнегорский районы. Работы ведутся на участке с 0 по 8 км. Ремонтируемый участок дороги Азовское−Нижнегорский в направлении г.Джанкой связывает крупные сельские населенные пункты Михайловка и Зеленое и населенные пункты поменьше: Федоровка, Межевое, Линейное, Уютное.

А на некоторых объектах работы уже завершаются, например, на участке дороги Таврида−Заветное протяженностью более 10 км, ведущей к достопримечательностям восточной части крымского полуострова, популярными среди любителей активного отдыха и экотуризма.

Приоритетной целью национального проекта «Инфраструктура для жизни» является создание комфортной, надежной и безопасной дорожной инфраструктуры. В рамках этого проекта также уделяется большое внимание ремонту улиц, ведущих к социально значимым объектам, таким как школы, детские сады и больницы. Списки объектов, которые подлежат ремонту, формируются с учетом мнения местной общественности, что подчеркивает важность участия граждан в процессе принятия решений. Это позволяет более точно учитывать потребности и пожелания жителей, что, в свою очередь, способствует повышению качества их жизни.

В Республике Крым в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 20 дорог протяженностью около 172 км.

источник: по информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым