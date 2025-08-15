В Крыму в рамках ШкИБ стартует конкурс на лучшую видеоэкскурсию по школьному музею

Как рассказала заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико, начиная с 2023 года на территории республики успешно реализуется практика ШкИБ. Ребята имеют возможность в школах реализовать свои идеи за счет республиканской субсидии (в размере до 350 тыс. руб.) и вклада местного бюджета (5% от стоимости проекта).

За 3 года отобрано 653 инициативных проекта из 303 школ муниципальных районов республики общей стоимостью более 231 млн рублей. Среди победителей — 70 с проектом «Музеи». С учетом такого интереса детей к созданию у себя в школах музеев, в год защитника Отечества и 80-летия Победы в республике с 15 сентября стартует конкурс среди крымских школьников «Лучшая видеоэкскурсия по школьному музею», — анонсировала Ирина Кивико.

Организаторами конкурса выступают Министерство финансов Республики Крым и Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова.

На конкурс принимаются видеоролики о музее, проект по созданию которого уже реализован в рамках ШкИБ. Участники конкурса: команды обучающиеся 8 — 11 классов (в составе команды до 5 человек). Сроки приема работ: с 15 по 29 сентября 2025 года.

В этот важный для нашей страны год, когда мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и год защитника Отечества, у вас есть уникальная возможность принять участие в конкурсе «Лучшая видеоэкскурсия по школьному музею». Это не только шанс продемонстрировать свои творческие способности, но и возможность глубже узнать историю нашей Родины, подвиги героев и ценности, которые они защищали. Желаю вам удачи, вдохновения и замечательных результатов! Пусть ваша работа станет вкладом в сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма среди молодежи в нашем регионе, — обратилась к участникам Ирина Кивико.

Справка: Цели конкурса:

— популяризация школьных музеев и продвижение школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ);

— развитие творческих способностей обучающихся посредством изготовления видео экскурсии по школьному музею (прославление героических страниц истории нашего народа, ценности семейных традиций и сохранение исторического наследия, связанного с событиями Великой Отечественной войны и современными героями родного края).

Работы подаются на электронную почту: ibkrim@yandex.ru

За разъяснениями по оформлению работ и заполнению резюме можно обращаться в Центр изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова по телефонам 8 (3652) 78-82-82 и +7-978-624-40-76 и в Министерство финансов Республики Крым по телефону 8 (3652) 73-30-37.

Подробнее с условиями конкурса «Лучшая видеоэкскурсия по школьному музею», посвященного 80-летию Победы в ВОВ можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://minfin.rk.gov.ru/structure/ed045bdc-578b-4b1d-8bcd-f8c7faf500c5

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК