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В Крыму ведется работа по повышению престижа государственной и муниципальной службы - Сергей Аксёнов
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму ведется работа по повышению престижа государственной и муниципальной службы — Сергей Аксёнов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:53 29.04.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции провел рабочее совещание с членами Правительства Республики Крым и руководством администраций муниципальных образований.

В республике ведется работа по повышению престижа государственной и муниципальной службы. Так, принято решение в течение двух лет обеспечить рост уровня заработной платы работников органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как пояснил Сергей Аксёнов, повышение размера оплаты труда планируется обеспечить исключительно за счет оптимизации и сокращения штатной численности, а также сокращения набора на государственную и муниципальную службу в указанный выше период.

Еще одним источником должен стать дальнейший рост в муниципалитетах налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет активизации работы по сокращению теневой занятости с заработной платой ниже минимальной, – отметил Глава Крыма.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико уточнила, что предполагается сокращение около 15 % вакансий: более 500 в республиканских органах власти и более 700 в муниципалитетах.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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