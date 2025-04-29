В Крыму ведется работа по повышению престижа государственной и муниципальной службы — Сергей Аксёнов

В республике ведется работа по повышению престижа государственной и муниципальной службы. Так, принято решение в течение двух лет обеспечить рост уровня заработной платы работников органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как пояснил Сергей Аксёнов, повышение размера оплаты труда планируется обеспечить исключительно за счет оптимизации и сокращения штатной численности, а также сокращения набора на государственную и муниципальную службу в указанный выше период.

Еще одним источником должен стать дальнейший рост в муниципалитетах налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет активизации работы по сокращению теневой занятости с заработной платой ниже минимальной, – отметил Глава Крыма.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико уточнила, что предполагается сокращение около 15 % вакансий: более 500 в республиканских органах власти и более 700 в муниципалитетах.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым