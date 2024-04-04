В Крыму ведется ремонт участка дороги «Белогорск – Межгорье» протяженностью более 13 км

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму продолжается ремонт участка дороги «Белогорск – Межгорье» протяженностью более 13 км. Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

В настоящий момент на участке полностью завершены работы по фрезерованию и установке бордюрного камня. Дорожники продолжают работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона и основания под тротуары, — сообщили в министерстве транспорта Крыма.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах страны и призван модернизировать транспортную инфраструктуру в России. В прошлом году в Крыму (по нацпроекту) было отремонтировано более 260 км дорог. Большой объем работ в 2023 году был выполнен по ремонту мостовых сооружений – работы велись на 24 объектах. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения составила более 866 пог. метров.

В 2024 году в Республике Крым будет приведено в нормативное состояние более 200 км дорог – работы пройдут на 25 дорожных объектах. Также будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 пог. метров.