В Крыму ветераны ВОВ начали получать федеральные и региональные единовременные выплаты к 80-летию Великой Победы

Согласно Указу Президента для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, их вдовам, а также граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией, размер единовременной выплаты составит 80 тысяч рублей. Для тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма – 55 тысяч рублей.

Если ветеран, имеет право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, она осуществляется по тому, которое предусматривает более высокий размер. Все перечисления производятся в беззаявительном порядке. Ветераны получат выплаты одновременно с пенсией, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Помимо федеральных выплат 65 ветеранов, из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизан и членов подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, а также лиц, награжденных медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» ко Дню Победы из республиканского бюджета получат единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей.

Также, региональную выплату получат:

В размере 15 тысяч рублей — 2481 инвалид войны I, II и III групп (в том числе бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам); В размере 7 тысяч рублей — 5747 участников боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания; В размере 5 тысяч рублей 5830 граждан из числа: членов семей погибших и жены (мужья) умерших инвалидов войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований; участников войны (в том числе труженикам тыла) и бывших узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лиц, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага; В размере 1 тысячи рублей 61583 граждан, отнесенных к категории детей войны.

Указанные региональные выплаты перечислены получателям 9 апреля 2025 года.

Общий объем перечисленных средств на региональные выплаты составил 194,2 млн. рублей. Выплаты также перечисляются в беззаявительном порядке на счета граждан в кредитных учреждениях или почтовым отправлением, — отмечает Елена Романовская.

источник: пресс-служба Правительства РК