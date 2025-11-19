Прямо сейчас:
В Крыму внедряют инициативы, направленные на улучшение качества и доступности государственных услуг

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:52 19.11.2025

Республика Крым активно внедряет инициативы, направленные на улучшение качества и доступности государственных услуг для граждан и бизнеса. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико по итогам совещания под руководством заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Сергея Вельмяйкина, посвященном реализации федерального проекта «Государство для людей».

Напомним, в рамках этого проекта разработаны «жизненные ситуации» – модели наиболее распространенных сценариев, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели при взаимодействии с государственными органами. Ключевая идея заключается в том, чтобы оптимизировать процесс предоставления услуг, сделав его максимально удобным и прямым для заявителя.

В Республике Крым, начиная с 2024 года, мы активно работаем над реализацией ключевых «жизненных ситуаций». На данный момент из пяти запланированных ситуаций три уже успешно реализованы в текущем году. Это оценка условий труда работников, поддержка инвесторов Республики Крым, а также получение права на осуществление экскурсионной деятельности – аттестация экскурсоводов 

Вице-премьер добавила, что внедрение принципов проекта «Государство для людей» является одним из приоритетов для Крыма, направленным на повышение прозрачности, доступности и клиентоориентированности государственных услуг.

Среди реализованных «жизненных ситуаций» в республике: оценка условий труда работников, поддержка инвесторов Республики Крым, книгоиздание социальной значимости за счёт средств бюджета Республики Крым, а также получение права на осуществление экскурсионной деятельности – аттестация экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков.

После полного запуска и интеграции «жизненных ситуаций» сроки ожидания получения государственных услуг сократятся, предположительно, в среднем в два раза, количество необходимых документов уменьшится вдвое, а информирование клиентов будет осуществляться в круглосуточном режиме. «Важнейшим достижением станет минимизация необходимости личного посещения ведомств, что значительно упростит взаимодействие граждан и бизнеса с государством», — подытожила Ирина Кивико.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

