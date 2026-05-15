В Крыму внедряют корпоративный стандарт поддержки работодателями семей с детьми
источник иллюстрации: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:13 15.05.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель Объединения работодателей республики Александр Баталин и председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надежда Краденова подписали дополнительное соглашение № 1, предусматривающее применение на территории республики Регионального корпоративного стандарта поддержки работодателями семей с детьми.

Допсоглашение прошло уведомительную регистрацию в Министерстве труда и социальной защиты РК, зарегистрировано 4 мая 2026 года за № 5, без замечаний.

Региональный корпоративный стандарт — это комплекс современных практик и мер, встроенных в систему работы предприятий и организаций. Главная задача — создание экономических, социальных и психологически комфортных условий для оптимального совмещения крымчанами профессиональной деятельности и семейных обязанностей.

Стандарт представляет собой перечень практических рекомендаций и является своего рода методическим руководством для работодателей, которое поможет определиться с выбором мер поддержки. В их числе — выплаты материальной помощи при рождении ребенка и заключении брака, предоставление дополнительных дней отпуска при рождении ребенка и льготных путевок в санаторно-курортные учреждения, организация отдыха и оздоровления детей.

Внедрение на территории Республики Крым Регионального корпоративного стандарта призвано вовлечь работодателей в улучшение демографической ситуации, мотивировать работающих крымчан к созданию семьи и рождению детей, привлекать и удерживать на предприятиях республики квалифицированные кадры.

Министерство курортов и туризма РК  предлагает работодателям отрасли рассмотреть возможность внесения положений Стандарта в соглашения, коллективные договоры и локальные нормативные акты. Стандарт может применяться как в полном объеме, так и частично.

