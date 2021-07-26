В Крыму водители «нашли средство» от камер на дорогах. В ГИБДД на это «средство» ответили штрафами

В Крыму ГИБДД провела комплекс профилактических мероприятий, направленных на профилактику нарушений Правил дорожного движения в части сокрытия государственных регистрационных знаков транспортных средств или движения без таковых, пресечения движения транспортных средств, снятых с государственного учета, а также профилактику получения и оплаты штрафов владельцами транспортных средств иностранных государств. Говоря проще, инспекторы провели операцию, направленную на «самых умных»: тех водителей, что маскируют свой номерной знак или его часть, замазывают цифры или буквы, применяют «специальные пленки»… Словом делают все, чтобы камеры фиксации нарушений ПДД не фиксировали их «подвиги». Думаете, таких «умных» мало?

Было остановлено и проверено 89 транспортных средств. В отношении 39 водителей сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 189 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму более 100 тысяч рублей, — отметили в ГИБДД.

Крымская Госавтоинспекция напоминает: все государственные регистрационные знаки изготавливаются по ГОСТу и должны быть отчетливо видны в любое время дня и ночи:

— днём и в светлое время: буквы и цифры как на переднем, так и на заднем номерном знаке хорошо читаются с 20 метров;

— ночью и в темное время: все символы только на заднем номере должны читаться с 20 метров.

Если с расстояния 20 метров невозможно обеспечить прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего номера, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего, или заднего номера, то номер считается нечитаемым.

В связи с увеличением количества стационарных и мобильных комплексов фото и видеофиксации административных правонарушений на территории Республики Крым водители, во избежание штрафов, всё чаще стали «прятать» государственные регистрационные знаки своих транспортных средств, — подчеркнули в ГИБДД.

Правовой ликбез:

Статья 12.2. КоАПРФ — управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.

ч. 1 Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

ч. 2 Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

ч. 3 Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ч. 4 Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра.

ч. 1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.

ч. 1.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.