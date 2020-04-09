В Крыму волонтёры акции #МыВместе активно помогают пожилым и маломобильным крымчанам

В Крыму продолжает реализовываться всероссийская акция #МыВместе по волонтерской помощи людям в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Штаб акции объединяет волонтерские организации и неравнодушных крымчан в работе по помощи самым уязвимым для коронавирусной инфекции гражданам – пожилым людям.

Больше двух недель в Крыму функционирует волонтерский штаб акции #МыВместе. Волонтеры и добровольцы помогли 1471 пожилому или маломобильному жителю республики с доставкой продуктов питания, продуктов первой необходимости и медикаментов, — отмечают организаторы акции.

С момента создания штаба на горячие линии — 8(800)-200-34-11, +79789105022; +79789105044 поступило 5198 звонков из них 1590 заявок о конкретной помощи, которые были взяты в работу волонтерами. 1471 заявка уже отработана и людям оказана помощь.

Работа штаба объединила как крупные всероссийские волонтерские и общественные организации – ОНФ, Волонтеров-медиков ДОСААФ, Студотряды, Волонтеров Победы, ВСКС, так и крымские НКО, депутатский корпус и сотни просто неравнодушных людей.