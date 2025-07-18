В Крыму воодят запрет на распространение материалов о работе ПВО и последствиях вражеских атак

Глава Республики Крым подписал указ, в соответствии с которым на территории Республики Крым вводится запрет на распространение фото- и видеоматериалов, географических координат и иных данных о работе систем противовоздушной обороны, последствиях применения беспилотных летательных аппаратов и других чрезвычайных происшествиях.
Как подчеркнул Сергей Аксёнов, указ принят с целью обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.
Так, в средствах массовой информации, в том числе в интернете, мессенджерах, социальных сетях запрещается распространение материалов, которые позволяют определить: места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений; последствия теракта, диверсии и иных происшествий; места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.п.
Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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