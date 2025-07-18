В Крыму воодят запрет на распространение материалов о работе ПВО и последствиях вражеских атак

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, указ принят с целью обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Так, в средствах массовой информации, в том числе в интернете, мессенджерах, социальных сетях запрещается распространение материалов, которые позволяют определить: места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений; последствия теракта, диверсии и иных происшествий; места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.п.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым