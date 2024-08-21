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В у воспитатели, снабженцы и эйчары любят чай, а логисты, медсестры и секретари — кофе
фото: pikist.com

В Крыму воспитатели, снабженцы и эйчары любят чай, а логисты, медсестры и секретари — кофе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 21.08.2024

Женщины больше любят кофе, мужчины — чай. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

У чая и кофе — примерно поровну почитателей среди экономически активных жителей Крыма: 44 и 45% соответственно. Однако мужчины предпочитают чай, а женщины — кофе. А вот среди представителей распространенных профессиональных групп любители этих напитков распределились следующим образом. Воспитатели, снабженцы и эйчары, а также программисты и сисадмины предпочитают чай (50% и более голосов опрошенных). Логисты, медицинские сестры, секретари, а также врачи и медсестры любят кофе, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Нашлись и те, кто не любит ни чай, ни кофе, — их 6%.

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Время проведения: 1—13 августа 2024 года

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