Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму возбуждено уголовное дело о покушении на убийство отцом своего несовершеннолетнего сына

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму возбуждено уголовное дело о покушении на убийство отцом своего несовершеннолетнего сына
Фото: Следком

В Крыму возбуждено уголовное дело о покушении на убийство отцом своего несовершеннолетнего сына

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:41 13.10.2021

В Крыму интересное продолжение получила история с ожогами четырехлетнего ребенка. По информации регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Алушты. Мужчина подозревается в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом; истязании беременной женщины, нарушении неприкосновенности частной жизни, (п.п. «в», «е» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 137 УК РФ).

Следственным отделом по городу Алушта предварительно установлено, что 6 октября текущего года мужчина забрал у бывшей супруги своего 4-летнего сына, с которым они отправились к озеру в районе села Лучистое. Находясь в автомобиле «ВАЗ», мужчина осуществил поджог транспортного средства, в результате чего причинил ожоги себе и малолетнему сыну.

Несовершеннолетний и его отец были госпитализированы в медицинское учреждение, врачи диагностировали у ребенка ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние стабильнее, угроза жизни и здоровью отсутствует. В настоящее время мужчина также находится в больнице на лечении под охраной сотрудников полиции, — сообщили в Следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и события, ему предшествующие: проведены осмотры местности, признана потерпевшей и допрошена в указанном статусе мама пострадавшего мальчика, а также родственники и круг лиц, представляющих интерес для органов следствия; назначены две судебно-медицинские экспертизы в отношении подозреваемого и пострадавшего, а также пожаротехническая судебная экспертиза по изъятому из автомобиля газовому баллону и сгоревшему автомобилю с целью установления точной причины и механизма возгорания.

Также в ходе следствия будет дана оценка обстановке в семье, действиям со стороны системы профилактики при разрешении и рассмотрении ранее направленных мамой мальчика заявлений и обращений.

В Крыму возбуждено уголовное дело о покушении на убийство отцом своего несовершеннолетнего сына

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.