В Крыму возбуждено уголовное дело о покушении на убийство отцом своего несовершеннолетнего сына

В Крыму интересное продолжение получила история с ожогами четырехлетнего ребенка. По информации регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Алушты. Мужчина подозревается в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом; истязании беременной женщины, нарушении неприкосновенности частной жизни, (п.п. «в», «е» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 137 УК РФ).

Следственным отделом по городу Алушта предварительно установлено, что 6 октября текущего года мужчина забрал у бывшей супруги своего 4-летнего сына, с которым они отправились к озеру в районе села Лучистое. Находясь в автомобиле «ВАЗ», мужчина осуществил поджог транспортного средства, в результате чего причинил ожоги себе и малолетнему сыну. Несовершеннолетний и его отец были госпитализированы в медицинское учреждение, врачи диагностировали у ребенка ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние стабильнее, угроза жизни и здоровью отсутствует. В настоящее время мужчина также находится в больнице на лечении под охраной сотрудников полиции, — сообщили в Следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и события, ему предшествующие: проведены осмотры местности, признана потерпевшей и допрошена в указанном статусе мама пострадавшего мальчика, а также родственники и круг лиц, представляющих интерес для органов следствия; назначены две судебно-медицинские экспертизы в отношении подозреваемого и пострадавшего, а также пожаротехническая судебная экспертиза по изъятому из автомобиля газовому баллону и сгоревшему автомобилю с целью установления точной причины и механизма возгорания.

Также в ходе следствия будет дана оценка обстановке в семье, действиям со стороны системы профилактики при разрешении и рассмотрении ранее направленных мамой мальчика заявлений и обращений.