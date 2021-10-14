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В Крыму возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:15 14.10.2021

В Крыму задержан житель Севастополя, 1977 года рождения. Мужчина подозревается в заведомо ложном сообщении. Следственным подразделением отдела полиции в отношении его возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что накануне на электронную почту одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти поступило сообщение о якобы существующей угрозе. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю установили личность, местонахождение злоумышленника и задержали его. В рамках возбужденного уголовного дела по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, с помощью которых он осуществлял противоправную деятельность. Мотивы действий злоумышленника устанавливаются. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в МВД по РК.

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения

Согласно санкции ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения

Фото: МВД по РК.

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения

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