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В Крыму возобновляет работу волонтерский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

В Крыму возобновляет работу волонтерский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 08.10.2020

Приглашаются добровольцы для оказания помощи гражданам пенсионного возраста.

В Крыму возобновляет работу Республиканский волонтерский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Государственном комитете молодёжной политики РК.

В условиях режима повышенной готовности маломобильное население будет иметь возможность обратиться на горячую линию по вопросам профилактики заболевания и оставить заявку по доставке еды и медикаментов, — говорится в сообщении.

В штаб приглашаются неравнодушные добровольцы для помощи гражданам в возрастной категории «60+», находящимся на самоизоляции.

Телефон для обращения за помощью: 8 (800) 200 34 11.

Телефон для вступления в ряды волонтеров: 8 (978) 579 50 86.

В Крыму возобновляет работу волонтерский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

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