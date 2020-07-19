В Крыму впервые провели мониторинг водоохранных зон с помощью беспилотника самолетного типа

Специалисты Центра киберагрономии Крымского федерального университета провели первый активный мониторинг природоохранных зон полуострова с помощью беспилотника в рамках реализации совместного проекта с министерством сельского хозяйства Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба КФУ им. Вернадского.

Сегодня Министерством сельского хозяйства РФ разработана и внедряется платформа трансформации сельского хозяйства путем внедрения цифровых технологий. «Одним из инструментов проекта станет объективный мониторинг для сбора и анализа больших данных при помощи БПЛА. Но не менее значимым является система подготовки специалистов с целью формирования у них компетенций в области цифровой экономики по работе с цифровыми продуктами и цифровыми технологиями, – подчеркнул директор Департамента растениеводства, химизации, механизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

В начале 2020 года Крымский федеральный университета приобрел два беспилотника самолетного типа, произведенные концерном «Калашников», на общую сумму более 5 млн рублей. Специалисты университета прошли необходимое обучение для работы на новом оборудовании.

Уникальная система дистанционного зондирования земли самолетного типа ZALA 421-16F1 оборудована мультиспектральной камерой MicaSence, которая позволяет отслеживать индекс продуктивности растительных сообществ, камерой видимого спектра, а также курсовой камерой, которая записывает видео в режиме реального времени. Борт может находиться в воздухе до 4,5 часов, при этом производя мониторинг на удалении до 50 км от точки старта на высоте до 5 км. Максимальная скорость – до 110 км/ч, в зависимости от погодных условий. Размах крыла данного борта – 2,8 м., что оптимально для эксплуатации в крымских условиях.

Бум на использование БПЛА неминуемо затронет все страны и регионы. Мир становится сложнее, чтобы обеспечить стабильный рост экономики необходимо оптимизировать множество процессов. Если раньше слово «беспилотник» ассоциировалось у нас с военным сектором и частными потребителями, то сегодня посредством БПЛА решаются задачи в строительной отрасли, мониторинге нефтегазовых магистралей, дорожных работ, сельскохозяйственной отрасли, а в скором будущем – и в сфере доставки. Наша задача – сформировать, подготовить и внедрить новую компетенцию – оператор БПЛА на предприятиях Крыма, – отметил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Основными сдерживающими факторами для внедрения этих технологий в регионе сегодня, являются высокая стоимость самих аппаратов, излишняя регламентированность полётов, связанная с особым статусом полуострова, отсутствие достаточного количества компетентных сотрудников.

На сегодняшний день опыта работы с подобными системами нет не только в Крыму, но и на юге России. Это первые шаги по внедрению современных технологий дистанционного зондирования на полуострове, которые имеют огромный потенциал, – рассказал зав. отделом дистанционного зондирования Центра киберагрономии КФУ Виктор Смирнов.

С помощью беспилотников самолетного типа можно не только контролировать экологическую ситуацию на полуострове, но и проводить сельскохозяйственный мониторинг, отслеживать чрезвычайные ситуации, такие как лесные пожары или разливы нефтепродуктов, обнаруживать незаконные застройки, свалки и карьеры, осуществлять геодезические съемки и другие работы, связанные с исследованием обширных и труднодоступных территорий.

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.