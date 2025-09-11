Прямо сейчас:
В Крыму вручили награды победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:33 11.09.2025

Вручены награды победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года» в 7 номинациях. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Конкурс проводится у нас уже четвёртый год подряд и сегодня мы награждаем победителей регионального этапа во всех номинациях. Особенно мне бы хотелось отметить номинацию «Прорыв года» – это те компании, которые впервые вышли на внешние рынки и сразу же сумели реализовать достаточно большой объём продукции. И конечно, традиционно, всем нашим победителям мы желаем успехов уже на федеральном этапе Всероссийского конкурса, — отметила Ирина Кивико.

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года» были названы победители в таких номинациях как: «Прорыв года», «Экспортёр года в сфере готового продовольствия», «Лучший экспортёр в сфере электронной торговли», «Экспортёр года в сфере машиностроения», «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса», а также «Лучшая женщина-экспортёр».

Также участники конференции «Крымский экспорт: новации и поддержка. Сделано в России» обсудили векторы развития экспортной деятельности Республики Крым, в том числе в контексте развития экспортного потенциала креативных индустрий, а также вопросы, связанные с привлечением региональных производителей к участию в программе «Сделано в России».

Крымские предприниматели смогли увеличить объёмы экспорта. По данным статистики за первое полугодие текущего года экспортировано в среднем на 50% больше, по сравнению с прошлым, а компаний-участников внешнеэкономической деятельности насчитывается уже более ста. Всё это показывает, что наш бизнес растёт и с уверенностью выходит на внешние рынки. И сегодня мы говорим уже не только об экспорте зерновых, пищевой продукции и продукции машиностроения, но и о развитии креативных индустрий, с которыми в будущем мы надеемся также успешно выйти на внешние рынки, — сказала Ирина Кивико.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

Просмотры: 8

