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В у вручили ордена Мужества семьям строителей, погибших на новых территориях России

В Крыму вручили ордена Мужества семьям строителей, погибших на новых территориях России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:38 23.11.2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал государственные награды Российской Федерации – ордена Мужества – семьям погибших при выполнении профессионального долга в ходе строительства объектов на новых территориях России.

В Крыму вручили ордена Мужества семьям строителей, погибших на новых территориях России

Сергей Аксёнов выразил глубокие и искренние соболезнования семьям Алексея Лоскутова и Сергея Лубенского в связи с потерей близких.

В Крыму вручили ордена Мужества семьям строителей, погибших на новых территориях России

По поручению нашего Президента Владимира Путина имею честь вручить ордена Мужества семьям ребят, ушедших из жизни. Слова благодарности и уважения родителям за то, что воспитали настоящих мужчин, которые в мирное время трудились и воспитывали детей, а когда пришла беда, не побоялись подставить плечо ради будущего нашей страны и нашей общей Победы. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких сыновей. Дети могут гордиться своими отцами. Власти республики окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку, никого один на один с бедой не оставим, – сказал Глава Крыма.

В Крыму вручили ордена Мужества семьям строителей, погибших на новых территориях России

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК

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