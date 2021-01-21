В Крыму все школы и учреждения среднего профессионального образования работают в очном режиме

По информации республиканского минобраза, в Крыму все школы и учреждения среднего профессионального образования работают в очном режиме. На «карантине» — одна дошкольная группа и 16 классов в 12 школах. Эти учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Министерством совместно с депутатами Государственного Совета РК ежедневно проводится мониторинг соблюдения температурного режима в образовательных учреждениях республики, — рассказала первый заместитель министра образования, науки и молодёжи РК Валентина Бойко.

Кроме того, главам администраций муниципальных районов и городских округов направлено письмо о необходимости незамедлительного информирования представителей Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым о незапланированном отключении от теплоснабжения муниципальных образовательных организаций.