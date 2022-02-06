В Крыму всё больше и больше случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 949 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 137 519 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки госпитализировано 164 пациента, за все время на стационарном лечении находились 52 449 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 605 человек, выздоровевших за весь период – 127 016, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122,
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!