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В Крыму вводятся ограничения проезда для большегрузов по дорогам Республики

В Крыму вводятся ограничения проезда для большегрузов по дорогам Республики

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:07 04.06.2020

Министерство транспорта РК напоминает, что с 1 июня в Крыму вводятся летние ограничения проезда большегрузов по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Ограничение будет действовать в период с 1 июня по 31 августа 2020 года с 10.00 до 22.00 только при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Временное ограничение движения не распространяется на  международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Данная мера позволяет предотвратить преждевременное разрушение автодорог, тем самым исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт.

В Крыму вводятся ограничения проезда для большегрузов по дорогам Республики

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