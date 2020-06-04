В Крыму вводятся ограничения проезда для большегрузов по дорогам Республики

Министерство транспорта РК напоминает, что с 1 июня в Крыму вводятся летние ограничения проезда большегрузов по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Ограничение будет действовать в период с 1 июня по 31 августа 2020 года с 10.00 до 22.00 только при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, — сообщили в пресс-службе ведомства.