В Крыму вводятся меры для предотвращения веерного отключения электроэнергии в связи с пиковыми нагрузками на электросети

По его словам, для предотвращения перебоев администрациям муниципальных образований поручено оптимизировать работу систем уличного освещения.

Кроме того, предприятиям рекомендовано скорректировать графики работы энергоёмкого оборудования и, по возможности, перенести его использование на время после прохождения циклона.

Реализация этих мер позволит минимизировать вероятность аварийных ситуаций в энергосистеме региона.

Председатель Совмина также обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой проявить понимание и рационально использовать электроресурсы, экономя энергию в быту.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым