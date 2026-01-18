В Крыму вводятся меры для предотвращения веерного отключения электроэнергии в связи с пиковыми нагрузками на электросети

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 18.01.2026

В связи с прохождением атмосферного циклона и резким понижением температуры воздуха в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января, — отметил Председатель Правительства.  

По его словам, для предотвращения перебоев администрациям муниципальных образований поручено оптимизировать работу систем уличного освещения.

Кроме того, предприятиям рекомендовано скорректировать графики работы энергоёмкого оборудования и, по возможности, перенести его использование на время после прохождения циклона.

Реализация этих мер позволит минимизировать вероятность аварийных ситуаций в энергосистеме региона.

Председатель Совмина также обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой проявить понимание и рационально использовать электроресурсы, экономя энергию в быту.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

