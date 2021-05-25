В Крыму выявлены мутации коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора выявили в Крыму случаи заражения британским штаммом коронавируса и штаммами с мутациями. С началом курортного сезона риск появления новых разновидностей коронавируса вырастет, однако это естественный процесс, сообщила
Анализ проводится учреждениями Роспотребнадзора, мы туда направляем материал. По британскому штамму есть информация, есть отдельные штаммы с мутацией. Было бы странно сказать, что у нас нет миграционных процессов. У нас довольно серьезная миграция в данный период времени, начиная с майских праздников, — рассказала Пеньковская.
Она отметила, что появление новых штаммов не является чрезвычайной ситуацией, но вовремя обнаруженные разновидности позволяют представителям Роспотребнадзора вовремя реагировать и предпринимать соответствующие меры.
На вопрос о том, вырастет ли вероятность появления новых штаммов летом, собеседница ответила утвердительно.
При любом увеличении миграционных процессов всегда увеличиваются риски завоза заболеваний. Настроен весь комплекс мер для своевременного выявления и купирования, — сказала глава управления Роспотребнадзора.
По данным республиканского минздрава, за все время пандемии в Крыму выявлено около 43 тыс. заразившихся. Выздоровели около 40 тыс. человек, на лечении остаются свыше 1 700 пациентов.
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