В Крыму выявлены мутации коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора выявили в Крыму случаи заражения британским штаммом коронавируса и штаммами с мутациями. С началом курортного сезона риск появления новых разновидностей коронавируса вырастет, однако это естественный процесс, сообщила ТАСС руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Анализ проводится учреждениями Роспотребнадзора, мы туда направляем материал. По британскому штамму есть информация, есть отдельные штаммы с мутацией. Было бы странно сказать, что у нас нет миграционных процессов. У нас довольно серьезная миграция в данный период времени, начиная с майских праздников, — рассказала Пеньковская.

Она отметила, что появление новых штаммов не является чрезвычайной ситуацией, но вовремя обнаруженные разновидности позволяют представителям Роспотребнадзора вовремя реагировать и предпринимать соответствующие меры.

На вопрос о том, вырастет ли вероятность появления новых штаммов летом, собеседница ответила утвердительно.

При любом увеличении миграционных процессов всегда увеличиваются риски завоза заболеваний. Настроен весь комплекс мер для своевременного выявления и купирования, — сказала глава управления Роспотребнадзора.

По данным республиканского минздрава, за все время пандемии в Крыму выявлено около 43 тыс. заразившихся. Выздоровели около 40 тыс. человек, на лечении остаются свыше 1 700 пациентов.