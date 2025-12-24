Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Крыму вынесли обвинительный приговор феодосийцам, которые избили чемпиона России по боксу и его товарища
Новости Республики

В Крыму вынесли обвинительный приговор феодосийцам, которые избили чемпиона России по боксу и его товарища

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 12:54 24.12.2025

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора семерым жителям Феодосии. Они признаны виновными в применении насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища.

Следствием установлено, что ранним утром 28 июля 2024 года 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ на набережной Феодосии заступились за прохожего, которого избивала группа лиц, после чего нападавшие нанесли мужчинам многочисленные телесные повреждения.

Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга соцсетей. По поручению руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьева в самые короткие сроки для установления обстоятельств и участников конфликта была создана следственная группа из наиболее опытных следователей. Во взаимодействии с коллегами из республиканских управлений ФСБ и МВД все девять участников массовой драки были задержаны.

Проведен весь необходимый объем следственных действий, доказывающих непосредственную причастность обвиняемых к содеянному: обыски по местам жительства фигурантов и их родственников, осмотр места преступления и проверки показаний с участием обвиняемых на месте, изъяты и изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения, проведены судебно-медицинские экспертизы, допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Все обвиняемые свою вину в совершенном преступлении признали полностью. Следствием наложен арест на счета и их имущество с целью дальнейшей компенсации морального и материального вреда потерпевшим.

Узнайте больше:  Квартиры в строящемся доме? В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о хищении 2,6 млн рублей

Сегодня приговором суда фигуранты признаны виновными в инкриминируемом преступлении и в зависимости от степени вины в данном конфликте приговорены к лишению свободы сроком от 1,5 до 3,8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.