В Крыму вынесли обвинительный приговор феодосийцам, которые избили чемпиона России по боксу и его товарища

Следствием установлено, что ранним утром 28 июля 2024 года 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ на набережной Феодосии заступились за прохожего, которого избивала группа лиц, после чего нападавшие нанесли мужчинам многочисленные телесные повреждения.
Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга соцсетей. По поручению руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьева в самые короткие сроки для установления обстоятельств и участников конфликта была создана следственная группа из наиболее опытных следователей. Во взаимодействии с коллегами из республиканских управлений ФСБ и МВД все девять участников массовой драки были задержаны.
Проведен весь необходимый объем следственных действий, доказывающих непосредственную причастность обвиняемых к содеянному: обыски по местам жительства фигурантов и их родственников, осмотр места преступления и проверки показаний с участием обвиняемых на месте, изъяты и изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения, проведены судебно-медицинские экспертизы, допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Все обвиняемые свою вину в совершенном преступлении признали полностью. Следствием наложен арест на счета и их имущество с целью дальнейшей компенсации морального и материального вреда потерпевшим.
Сегодня приговором суда фигуранты признаны виновными в инкриминируемом преступлении и в зависимости от степени вины в данном конфликте приговорены к лишению свободы сроком от 1,5 до 3,8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.
