В Крыму вынесли обвинительный приговор феодосийцам, которые избили чемпиона России по боксу и его товарища

Следствием установлено, что ранним утром 28 июля 2024 года 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ на набережной Феодосии заступились за прохожего, которого избивала группа лиц, после чего нападавшие нанесли мужчинам многочисленные телесные повреждения.

Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга соцсетей. По поручению руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьева в самые короткие сроки для установления обстоятельств и участников конфликта была создана следственная группа из наиболее опытных следователей. Во взаимодействии с коллегами из республиканских управлений ФСБ и МВД все девять участников массовой драки были задержаны.

Проведен весь необходимый объем следственных действий, доказывающих непосредственную причастность обвиняемых к содеянному: обыски по местам жительства фигурантов и их родственников, осмотр места преступления и проверки показаний с участием обвиняемых на месте, изъяты и изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения, проведены судебно-медицинские экспертизы, допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта, — сообщили в пресс-службе ведомства.