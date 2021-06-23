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Фото: evrensel.net

В Крыму вынесли приговор бывшему оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 19:17 23.06.2021

Красноперекопский районный суд Республики Крым привлек к уголовной ответственности бывшего оперуполномоченного оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Виновный проведет в колонии строгого режима  14 лет.

Судом установлено, что 34-летний житель Красноперекопского района в апреле 2020 года незаконно сбыл наркотическое средство каннабис (марихуана) в крупном размере, получив за это денежные средства. Своими умышленными действиями подсудимый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначено наказание в виде лишения свободы, которое он будет отбывать реально в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе Красноперекопского районного суда.

 

В Крыму вынесли приговор бывшему оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков

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