В Крыму вынесли приговор пособнику СБУ за покушение на убийство чиновников из Запорожья

Пособник украинских спецслужб получил 14 лет лишения свободы за покушение на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Приговором Железнодорожного районного суда города Симферополя пособник украинских спецслужб признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. По отбытию наказания он также ограничен в праве передвижения сроком на 1 год, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным следствия, уроженцу Винницкой области, проживавшему в Симферополе, кураторы СБУ пообещали за совершение преступления $10 тыс. Исполнитель установил маршрут передвижения должностных лиц из Мелитополя в Симферополь, приобрел взрывчатое вещество, из которого в своем гараже изготовил взрывное устройство. Механизм был установлен под газовым баллоном автомобиля Toyota Land Cruiser и приведен дистанционно в действие ранним утром 19 июня 2023 года во время движения транспорта по Евпаторийскому шоссе.

Троим сотрудникам ВГА Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения. Им была оказана своевременная медпомощь. В настоящее время жизни и здоровью потерпевших ничто не угрожает.

Пособник украинских спецслужб был установлен и задержан в ходе спецмероприятий сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России. Он дал признательные показания и оказывал содействие следствию. При обысках по месту жительства были изъяты предметы, используемые для создания взрывного механизма, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.