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фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму выполняются работы по грейдированию подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:39 05.09.2024

В Республике Крым выполняются работы по грейдированию подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Эти мероприятия проводятся по поручению Главы Республики Крым и охватывают несколько районов и городов региона. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Дорожники «Крымавтодор» приступили к работам по грейдированию центральных улиц СНТ. Протяженность запланированных работ около 300 км по всей Республике Крым, уже выполнено более 25 км. На данный момент грейдирование осуществляется в следующих районах: Белогорский, Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, Ленинский, Сакский, Симферопольский. Работы также ведутся на территориях городов: Евпатория, Красноперекопск, Саки, Судак, Феодосия, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, грейдирование дорог позволит сделать подъезд более безопасным и удобным, особенно в условиях осенне-зимнего сезона.

Подобные работы являются важной частью программы развития инфраструктуры и направлены на улучшение качества жизни жителей СНТ. Также грейдирование поможет устранить неровности, обеспечив проезд личным транспортным средствам и спецтехники, включая скорую помощь и пожарную службу, — отмечает Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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