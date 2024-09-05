В Крыму выполняются работы по грейдированию подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам

В Республике Крым выполняются работы по грейдированию подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Эти мероприятия проводятся по поручению Главы Республики Крым и охватывают несколько районов и городов региона. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Дорожники «Крымавтодор» приступили к работам по грейдированию центральных улиц СНТ. Протяженность запланированных работ около 300 км по всей Республике Крым, уже выполнено более 25 км. На данный момент грейдирование осуществляется в следующих районах: Белогорский, Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, Ленинский, Сакский, Симферопольский. Работы также ведутся на территориях городов: Евпатория, Красноперекопск, Саки, Судак, Феодосия, — сказал Юрий Гоцанюк.
По словам Премьер-министра Крыма, грейдирование дорог позволит сделать подъезд более безопасным и удобным, особенно в условиях осенне-зимнего сезона.
Подобные работы являются важной частью программы развития инфраструктуры и направлены на улучшение качества жизни жителей СНТ. Также грейдирование поможет устранить неровности, обеспечив проезд личным транспортным средствам и спецтехники, включая скорую помощь и пожарную службу, — отмечает Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: дороги Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: дороги Крыма