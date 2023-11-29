В Крыму выработают конкретные предложения по внедрению разработок в инновационной сфере

Сегодня мы ставим перед собой задачу по обобщению опыта, сложившегося в нашей республике в инновационной сфере. Всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между владельцами интеллектуальной собственности и бизнес-сообществом позволит Республике Крым добиться устойчивого экономического роста.

По словам министра, накопленный в России большой опыт по коммерциализации научных исследований, реализации востребованных бизнес-проектов с участием академических институтов и вузов, необходимо изучать и внедрять в нашем регионе. Вице-премьер отметила, что Президентом Российской Федерации неоднократно давались поручения по утверждению механизма достижения целей технологического развития.

Ирина Кивико определила основные задачи по развитию инновационной деятельности в республике. Среди них: уточнение образовательных программ высшего и среднего профессионального образования для решения задач по развитию технологического предпринимательства в Республике Крым; подготовка бюджетными научными и образовательными организациями научных исследований и разработок с проведением обязательной оценки ожидаемой экономической эффективности и ряд других.

В министерстве экономического развития РК надеются, по результатам работы Совета процесс становления инновационной экономики пойдет более быстрыми шагами. Начиная с формирования системы правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности и заканчивая внедрением во все отрасли экономики Крыма.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым