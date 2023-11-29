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В Крыму выработают конкретные предложения по внедрению разработок в инновационной сфере

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:26 29.11.2023

Целый ряд актуальных задач стоит перед властью, научным и предпринимательским сообществом Республики Крым по обобщению опыта и выработке конкретных предложений по развитию инновационной сферы. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико:

Сегодня мы ставим перед собой задачу по обобщению опыта, сложившегося в нашей республике в инновационной сфере. Всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между владельцами интеллектуальной собственности и бизнес-сообществом позволит Республике Крым добиться устойчивого экономического роста.

По словам министра, накопленный в России большой опыт по коммерциализации научных исследований, реализации востребованных бизнес-проектов с участием академических институтов и вузов, необходимо изучать и внедрять в нашем регионе. Вице-премьер отметила, что Президентом Российской Федерации неоднократно давались поручения по утверждению механизма достижения целей технологического развития.

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Ирина Кивико определила основные задачи по развитию инновационной деятельности в республике. Среди них: уточнение образовательных программ высшего и среднего профессионального образования для решения задач по развитию технологического предпринимательства в Республике Крым; подготовка бюджетными научными и образовательными организациями научных исследований и разработок с проведением обязательной оценки ожидаемой экономической эффективности и ряд других.

В министерстве экономического развития РК надеются, по результатам работы Совета процесс становления инновационной экономики пойдет более быстрыми шагами. Начиная с формирования системы правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности и заканчивая внедрением во все отрасли экономики Крыма.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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